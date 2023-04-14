В составе сборной играли представители команды «Каспий» из Забайкалья
Читинские футболисты из команды «Каспий» в составе сборной Восточного военного округа стали чемпионами России среди Вооружённых сил РФ по мини-футболу. Соревнования проходили с 4 по 9 апреля в Саратове.
- В финале футболисты сборной Восточного военного округа встретились с чемпионами прошлого года из военно-космических сил (ВКС), победив их со счётом 3:1, - рассказал тренер команды.
В турнире принимали участие девять команд из Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов, а также из Северного флота, Воздушно-космических сил (ВКС). Были курсанты из Вольска, а также команды из воинской части №42984 Саратова и Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Футболисты ВВО стали чемпионами Вооружённых сил РФ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В составе сборной играли представители команды «Каспий» из Забайкалья
В парке города прошёл конкурс детских школ искусств
В Селенгинском районе прошли мероприятия, посвящённые Даши Дамбаеву
Спортсмены республики завоевали 35 медалей окружных соревнований
Южный полюс и столицу республики разделяет более 15500 километров
Подведены итоги республиканского конкурса «Эрхим багша»
Также спортсмены республики завоевали ещё 3 медали соревнований
Ламы прочитают восхваления Идаму Дэмчогу
В прошлом году Даша Жамбалов также выиграл титул чемпиона мира по этому виду спорта
За 12 месяцев их стало больше на 36,7%
Утром он будет доставлен в Троицкий храм
Протяжённость этого участка – 3,2 км
Верующие смогут сделать в Свято-Одигитриевском соборе
В центре города на две недели изменится движение транспорта
Памятник бережно очищают от грязи