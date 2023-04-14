Футболисты ВВО стали чемпионами Вооружённых сил РФ

Общество, Фото: футбольная команда «Каспий»

В составе сборной играли представители команды «Каспий» из Забайкалья



Читинские футболисты из команды «Каспий» в составе сборной Восточного военного округа стали чемпионами России среди Вооружённых сил РФ по мини-футболу. Соревнования проходили с 4 по 9 апреля в Саратове.



- В финале футболисты сборной Восточного военного округа встретились с чемпионами прошлого года из военно-космических сил (ВКС), победив их со счётом 3:1, - рассказал тренер команды.



В турнире принимали участие девять команд из Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов, а также из Северного флота, Воздушно-космических сил (ВКС). Были курсанты из Вольска, а также команды из воинской части №42984 Саратова и Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

