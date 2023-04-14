В муниципальном этапе конкурса приняло участие 18 талантливых учеников школ города
В Улан-Удэ завершился XVIII городской конкурс старшеклассников «Ученик года-2023».
Ученик школы № 51 Радна А. стал победителем. Накануне в Городском дворце детского юношеского творчества состоялась торжественная церемония закрытия конкурса.
- В конкурсе приняли участие 18 участников - самые энергичные, творческие, талантливые ученики школ нашего города. Юные конкурсанты с честью выдержали все испытания, доказывая всем, что они настоящие лидеры, умники и умницы,- прокомментировали в администрации города.
Участники конкурса показали не только уровень знаний, но также и творческие таланты.
- Я очень долго шёл к этому титулу! Хочу поблагодарить всех присутствующих в этом зале, в первую очередь, мою семью, мою школу, моих любимых одноклассников, педагогов и многих других за всестороннюю поддержку, - сказал победитель конкурса.
В Улан-Удэ десятиклассник стал «Учеником года-2023»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Облаву на них устроили на Верхней Берёзовке
В муниципальном этапе конкурса приняло участие 18 талантливых учеников школ города
Опрос среди жителей страны провёл ВЦИОМ
А до этого из него хотели сделать танкиста
Жители района давно её просили
Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая
Наталья Ганькина уже встретилась и поговорила с мамой девочки
Его будут отключать на пять часов три дня подряд
В республике движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев
Одна из них продлится четыре, а другая – всего три дня
Накануне огонь по траве едва не подобрался к селу Верхняя Иволга
Снимки на конкурс можно отправлять до середины мая
Местный фермер выбросил рядом с ними головы и копыта
Работы начнутся в мае и будут завершены до 1 сентября
Она может обрушиться на прохожих в любой момент