В Улан-Удэ десятиклассник стал «Учеником года-2023»

В муниципальном этапе конкурса приняло участие 18 талантливых учеников школ города



В Улан-Удэ завершился XVIII городской конкурс старшеклассников «Ученик года-2023».



Ученик школы № 51 Радна А. стал победителем. Накануне в Городском дворце детского юношеского творчества состоялась торжественная церемония закрытия конкурса.



- В конкурсе приняли участие 18 участников - самые энергичные, творческие, талантливые ученики школ нашего города. Юные конкурсанты с честью выдержали все испытания, доказывая всем, что они настоящие лидеры, умники и умницы,- прокомментировали в администрации города.



Участники конкурса показали не только уровень знаний, но также и творческие таланты.



- Я очень долго шёл к этому титулу! Хочу поблагодарить всех присутствующих в этом зале, в первую очередь, мою семью, мою школу, моих любимых одноклассников, педагогов и многих других за всестороннюю поддержку, - сказал победитель конкурса.









