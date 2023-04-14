Тхэквондисты Бурятии стали третьими в ДФО

Спортсмены республики завоевали 35 медалей окружных соревнований
35 медалей: 9 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых – привезла сборная Бурятии с чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ГТФ.
Золотые медали в дисциплинах: «стоп балл» и «спарринг» завоевала Дарья П., а в программе «хъёнг» спортсменка стала третьей. Две награды высшего достоинства у Полины М. в дисциплинах «стоп балл» и «спарринг». Также обладателями золотых медалей в личном первенстве стали Виктор Ч., Ринчин Д., Семён В., Злата Б. и Арсентий В.
«Серебро» соревнований в программе «стоп балл» завоевали Роман Я., Сарюна Р., Злата Б., Семён В., Ирина Ж. Ещё одну серебряную медаль Ирина завоевала в «хъёнг», в этой же программе серебряным призёром стала Арина Б. Спортивную копилку серебряными наградами в «спарринге» пополнили Ринчин Д. и Арсентий В.
В командных соревнованиях в дисциплине «стоп балл» Роман Я., Виктор Ч., Валерий Щ. в возрастной категории 15-17 лет и Ринчин Д., Бато Д., Александр Г. в возрастной категории 12-14 лет стали серебряными призёрами.
Ирина Ж. и Арина Б. сумели завоевать по две бронзовые медали в «спарринге» и «стоп балл». Также в личном первенстве III место в «спарринге» заняли Роман Я., Александр Г., Сарюна Р. и Арсентий В., Злата Б., Семён В. в программе «хъёнг».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в командном зачёте сборная республики заняла III место. Конкуренцию в борьбе за медали соревнований и путёвки на главный старт страны составили спортсмены из семи регионов Дальнего Востока.
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