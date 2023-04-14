Улан-удэнцы рассказали, как их абьюзят на работе

Начальство унижает их и задерживает зарплату
Почти половина – 42% – жителей бурятской столицы признались, что сталкивались на работе с абьюзом (или психологическим населением). А вот у 47% подобного опыта нет. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob во время опроса, который проводился с 23 января по 12 апреля.
Чаще всего руководство третирует молодых сотрудников – в возрасте от 25 до 34 лет (48%). Основными проявлениями абьюза улан-удэнцы считают ситуации, когда нарушается Трудовой кодекс. Это добровольно-принудительная сверхурочная работа, задержка зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к непосредственным трудовым обязанностям (33%).
Ещё 28% горожан сталкивались со злоупотреблением властью со стороны руководства, 18% – с разного рода унижениями и 15% – с эмоциональным давлением, рассказали в SuperJob.
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