В прошлом году Даша Жамбалов также выиграл титул чемпиона мира по этому виду спорта
В Волгограде с 4 по 9 апреля проходил чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин. В нём приняли участие более 450 участников из 48 регионов страны.
Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, на соревнованиях спортсмен из Бурятии Даша Жамбалов в четвёртый раз защитил титул чемпиона России по универсальному бою.
- Финальный бой был тяжёлым. Не сразу осознал, что я стал чемпионом России в четвёртый раз. Это неописуемые эмоции. Все усилия, вложенные в себя, в тренировки, дали результат. Всё возможно. Просто надо верить в свою мечту и идти к ней, трудиться, - поделился Даша Жамбалов.
Напомним, что Даша Жамбалов стал чемпионом мира по универсальному бою в 2022 году.
Спортсмен из Бурятии вновь стал чемпионом России по универсальному бою
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В прошлом году Даша Жамбалов также выиграл титул чемпиона мира по этому виду спорта
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