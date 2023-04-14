Его будут отключать на пять часов три дня подряд
В ближайшие три дня – с 14 по 16 апреля включительно – часть бурятской столицы ждёт отключение электроэнергии. Причина тому – работы на высоковольтной линии АО «Улан-Удэнский авиационный завод», сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Так, без света останется более 20 улиц – Вершинная, Ветровая, Вечерняя, Грибоедова, Комарова, Ольховая, Лучистая, Авиационная, Железнодорожников, Таганская, Олега Кошевого, Тюленина, Земнухова, Парижской коммуны, Любови Шевцовой, Смирнова (СЗ01 котельная, школа №37), Загорская (дома № 7-16), Нестерова (№ 1-150), Путиловская (№ 1-11), Седова (№ 5-23), Чайковского (№ 85-135), Комарова (№ 61-79) и Бетховена (№ 41-55).
Под отключение также попадают микрорайон Площадка и посёлок Матросова и два СНТ – «Пионер-2» и «Гавань». Электричества не будет три дня подряд по пять часов – в 11:00 до 16:00.
Более 20 улиц и два микрорайона в Улан-Удэ останутся без света
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