В республике движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев
Министерство спорта Бурятии отметило благодарностью работу волонтёров-медиков, активно помогавших на XLI открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня-России – 2023». Как сообщал «Байкал-Daily», она прошла в феврале, только в Улан-Удэ в гонке участвовали более двух тысяч человек.
- Волонтёры-медики - неотъемлемая часть любого спортивного мероприятия. За помощь в организации и проведении этого события благодарностями комитета по физической культуре и спорту министерства спорта и молодёжной политики отмечены восемь волонтёров, - сообщили в минспорта.
Среди них Алтана Будаева, Анастасия Убодоева, Магдалина Аюева, Антон Бандеев, Николай Казанцев, Эржэна Олмоева, Людмила Лубсанова, Алдар Содномов.
На сегодня в Бурятии движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев.
В Бурятии поощрили волонтёров-медиков
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