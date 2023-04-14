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В Бурятии поощрили волонтёров-медиков

В Бурятии поощрили волонтёров-медиков
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
В республике движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев

Министерство спорта Бурятии отметило благодарностью работу волонтёров-медиков, активно помогавших на XLI открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня-России – 2023». Как сообщал «Байкал-Daily», она прошла в феврале, только в Улан-Удэ в гонке участвовали более двух тысяч человек.

- Волонтёры-медики - неотъемлемая часть любого спортивного мероприятия. За помощь в организации и проведении этого события благодарностями комитета по физической культуре и спорту министерства спорта и молодёжной политики отмечены восемь волонтёров, - сообщили в минспорта.

Среди них Алтана Будаева, Анастасия Убодоева, Магдалина Аюева, Антон Бандеев, Николай Казанцев, Эржэна Олмоева, Людмила Лубсанова, Алдар Содномов.

На сегодня в Бурятии движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев.  
волонтеры

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