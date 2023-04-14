Мобилизованному из Бурятии помогли стать оператором дронов на СВО

А до этого из него хотели сделать танкиста
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Кяхтинского района. Её сын попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на специальную военную операцию. При этом наш земляк прошёл отбор на оператора беспилотников – это специалист, который отвечает за управление такими устройствами с земли.
Женщина рассказала омбудсмену, что молодой человек соответствует всем требованиям, предъявляемым для этой непростой военной профессии.
- У него и желание было именно с дронами работать. Однако его почему-то стали обучать на танкиста. Пожалуйста, помогите ему, – попросила сельчанка.
Юлия Жамбалова связалась с воинской частью, где служит мобилизованный. Вопрос решился в его пользу. Бойца пообещали обучить работе с БПЛА.
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А до этого из него хотели сделать танкиста
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