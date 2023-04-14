В Бурятии стартовал фотоконкурс «Сайн УУ!»

Центр креативных индустрий «Хэб -Хаб» приглашает жителей Бурятии принять участие в конкурсе «Сайн УУ!» и прислать фотографии, сделанные в районах и столице республики. Фотоконкурс приурочен к празднованию 100-летия образования Республики Бурятия.По словам организаторов конкурса, «Сайн УУ!» - это известное приветствие, удобное для общения в любых мессенджерах, и это название, подходящее для открытого конкурса фотографий, призванного подчеркнуть аутентичность и вместе с тем гостеприимство региона.- Смысл нашей идеи в том, чтобы увидеть регион глазами его жителей. Наша республика очень разная, живописная, поэтому хочется сделать срез сегодняшней реальности, зафиксировать тот образ сего дня, который, возможно, будет удивлять наших потомков и через 100, и 200, и больше лет, - пояснили организатор конкурса, куратор креативного пространства «Хэб - Хаб» Дмитрий Галсан.В конкурсе могут принять участие всех желающие жители Бурятии, без возрастных ограничений, и независимо от уровня профессионального мастерства, подчеркнул Дмитрий Галсан.В конкурсе предусмотрены три номинации:1. «Пейзаж». Это могут быть памятники природы (леса и поля, горы и водопады, реки и озера) и т.п.;2. «Люди и ситуации» — репортажные фотографии;3. «Знаковые объекты» — символы и предметы гордости, которыми хотят поделиться жители республики и её столицы.Каждый участник может представить на фотоконкурс не более пяти фотографий в каждой из номинаций. В каждую из номинаций могут подаваться работы, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный телефон. Участник самостоятельно выбирает номинацию для своей работы, но по решению членов экспертной комиссии фотография может быть перенесена (рекомендована) в другую номинацию.Файлы работ в электронном виде присылаютсяс темой письма «Конкурс фотографий».Работы принимаются до 12 мая включительно.Интересно, что фотографии победителей фотоконкурса будут использованы в визуальном оформлении нового городского общественного транспорта Улан-Удэ.Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно социальных сетях Центра креативных индустрий (https://vk.com/xebxab, а также https://vk.com/sainuude)