Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожит» подлодку «противника»

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Российские боевые корабли проводят учения по развёртыванию сил



Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный» вышел в море для проведения учения по развёртыванию сил в назначенном районе.



Перед выходом корветов в море на них была объявлена тревога, после чего экипажами были отработаны мероприятия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу. Затем на начальном этапе учения кораблями были успешно отработаны вопросы по прохождению узкости в составе отряда кораблей и тренировка по связи.



На втором этапе учения моряки проведут тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне с поиском и уничтожением «вражеской» подводной лодки. Проведение этапа поиска подводной лодки условного противника будет проведено во взаимодействии с вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.



Завершающим эпизодом учения станут тренировочные мероприятия корабельных подразделений противодиверсионного обеспечения с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.



- Развёртывание сил проводится согласно плана боевой подготовки ТОФ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



