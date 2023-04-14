Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожит» подлодку «противника»

Российские боевые корабли проводят учения по развёртыванию сил
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный» вышел в море для проведения учения по развёртыванию сил в назначенном районе.
Перед выходом корветов в море на них была объявлена тревога, после чего экипажами были отработаны мероприятия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу. Затем на начальном этапе учения кораблями были успешно отработаны вопросы по прохождению узкости в составе отряда кораблей и тренировка по связи.
На втором этапе учения моряки проведут тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне с поиском и уничтожением «вражеской» подводной лодки. Проведение этапа поиска подводной лодки условного противника будет проведено во взаимодействии с вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.
Завершающим эпизодом учения станут тренировочные мероприятия корабельных подразделений противодиверсионного обеспечения с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.
- Развёртывание сил проводится согласно плана боевой подготовки ТОФ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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