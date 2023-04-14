В Забайкалье впервые будет организовано движение двух ретропоездов

Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию



Впервые с 29 апреля по 9 мая на железной дороге в Забайкальском крае и Амурской области будет организовано движение сразу двух ретропоездов «Победа». Акция посвящена празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



– В прошлом году движение ретропоезда вызвало большое количество положительных откликов жителей Забайкальского края и Амурской области. Тогда праздничный состав за 9 дней сделал 12 остановок. По многочисленным просьбам в этом году мы решили запустить сразу два ретропоезда: один – с запада, другой – с востока, чтобы как можно больше наших земляков могли стать участниками военно-патриотической акции, – отметил Владимир Антонец.



Первый поезд начнёт движение со станции Бурея в Амурской области и завершит его на станции Чита-2. Второй пройдёт маршрут от станции Петровский Завод до станции Забайкальск.



В графике первого поезда военно-патриотической акции – 15 длительных остановок:

– 29 апреля – станция Бурея и Завитая,

– 30 апреля – Белогорск,

– 1 мая - станции Благовещенск,

– 2 мая – станции Свободный и Шимановск,

– 3 мая – станции Ушумун и Магдагачи,

– 4 мая – станции Сковородино и Ерофей Павлович,

– 5 мая – станция Могоча,

– 6 мая – станции Чернышевск-Забайкальский и Шилка,

– 7 мая – станция Карымская,

– 9 мая – станция Чита-2.



Второй праздничный состав сделает 6 остановок:

– 4 мая – станции Петровский Завод и Хилок,

– 5 мая – станция Могзон,

– 6 мая – станции Оловянная и Борзя,

– 7 мая – Забайкальск.



Жители 21 станции смогут принять участие в праздничных программах, подготовленных артистами шоу-проекта «ВнеВременье» и ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.



Планируется, что на станциях Благовещенск и Чита-2 в торжественных мероприятиях по случаю движения ретропоезда «Победа» примут участие начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец, а также губернатор двух регионов Василий Орлов и Александр Осипов.



Ретропоезда «Победа» представляют собой железнодорожные составы на паровозной тяге. Локомотив знаменитой серии «Л» будет обеспечивать движение двум платформам с военной техникой, платформе-сцене, вагону-теплушке и трём пассажирским вагонам. Все желающие смогут сделать памятное селфи на фоне действующего паровоза – символа Великой Победы.



Общая протяжённость праздничного рейса двух ретропоездов в этом году составит более 2,5 тыс. км, сообщает пресс-служба ЗабЖД.



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