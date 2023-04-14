В Забайкалье впервые будет организовано движение двух ретропоездов

Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию
Впервые с 29 апреля по 9 мая на железной дороге в Забайкальском крае и Амурской области будет организовано движение сразу двух ретропоездов «Победа». Акция посвящена празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
– В прошлом году движение ретропоезда вызвало большое количество положительных откликов жителей Забайкальского края и Амурской области. Тогда праздничный состав за 9 дней сделал 12 остановок. По многочисленным просьбам в этом году мы решили запустить сразу два ретропоезда: один – с запада, другой – с востока, чтобы как можно больше наших земляков могли стать участниками военно-патриотической акции, – отметил Владимир Антонец.
Первый поезд начнёт движение со станции Бурея в Амурской области и завершит его на станции Чита-2. Второй пройдёт маршрут от станции Петровский Завод до станции Забайкальск.
В графике первого поезда военно-патриотической акции – 15 длительных остановок:
– 29 апреля – станция Бурея и Завитая,
– 30 апреля – Белогорск,
– 1 мая - станции Благовещенск,
– 2 мая – станции Свободный и Шимановск,
– 3 мая – станции Ушумун и Магдагачи,
– 4 мая – станции Сковородино и Ерофей Павлович,
– 5 мая – станция Могоча,
– 6 мая – станции Чернышевск-Забайкальский и Шилка,
– 7 мая – станция Карымская,
– 9 мая – станция Чита-2.
Второй праздничный состав сделает 6 остановок:
– 4 мая – станции Петровский Завод и Хилок,
– 5 мая – станция Могзон,
– 6 мая – станции Оловянная и Борзя,
– 7 мая – Забайкальск.
Жители 21 станции смогут принять участие в праздничных программах, подготовленных артистами шоу-проекта «ВнеВременье» и ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
Планируется, что на станциях Благовещенск и Чита-2 в торжественных мероприятиях по случаю движения ретропоезда «Победа» примут участие начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец, а также губернатор двух регионов Василий Орлов и Александр Осипов.
Ретропоезда «Победа» представляют собой железнодорожные составы на паровозной тяге. Локомотив знаменитой серии «Л» будет обеспечивать движение двум платформам с военной техникой, платформе-сцене, вагону-теплушке и трём пассажирским вагонам. Все желающие смогут сделать памятное селфи на фоне действующего паровоза – символа Великой Победы.
Общая протяжённость праздничного рейса двух ретропоездов в этом году составит более 2,5 тыс. км, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Возрастное ограничение: 0+.
В Забайкалье впервые будет организовано движение двух ретропоездов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника
Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию
Заявки можно подать до 24 апреля
Приём работ завершится 24 апреля
По утрам для любителей спорта будут свободны беговые дорожки
В городе проведут персональную выставку к 65-летнему юбилею художника-постановщика
Фестиваль «Дети – детям» состоится летом в Москве
Добывать пернатых разрешат в пяти районах республики
А ещё на него разрешается приобрести товары первой необходимости для ребёнка
Родители сами вправе решать, отправлять ли ребёнка на занятия
Российские боевые корабли проводят учения по развёртыванию сил
Мужчина получил тяжёлую травму на работе 9 лет назад
В составе сборной играли представители команды «Каспий» из Забайкалья
В парке города прошёл конкурс детских школ искусств
В Селенгинском районе прошли мероприятия, посвящённые Даши Дамбаеву