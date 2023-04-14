Приём работ завершится 24 апреля
С 7 апреля в Бурятии стартовал республиканский конкурс видеороликов по финансовой грамотности.
- Цель конкурса – выявление лучших работ, видеороликов по финансовой грамотности для дальнейшего использования в просветительской деятельности РЦФГ, а также привлечение внимания общественности к финансовому просвещению, формирование у жителей Республики Бурятия интереса к теме финансовой грамотности, - сообщает пресс-служба министерства финансов РБ.
Принимаются видеоролики на следующие тематики:
- «Личный (семейный) бюджет»;
- «Налогообложение граждан»;
- «Страхование, кредитование»;
- «Пенсионное обеспечение»;
- «Финансовое мошенничество».
24 апреля завершится приём конкурсных материалов. Видеоматериал необходимо направить на электронную почту: [email protected], с указанием темы письма «Конкурс видеороликов». Видео необходимо загрузить в облако. Организаторам следует отправить ссылку на загруженный материал.
К участию в конкурсе допускаются ролики, созданные не раннее 2023 года, допустимая продолжительность которых: от 30 секунд до 1 минуты.
Победитель будет определен голосованием, по наибольшему количеству лайков под видеороликом в одной из социальных сетей.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии определят лучшие видео по финансовой грамотности
Общество, Фото:
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