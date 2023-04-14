В Бурятии выбрали лучших учителей бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Подведены итоги республиканского конкурса «Эрхим багша»



В Бурятии состоялось торжественное закрытие конкурса «Эрхим багша». Мероприятие провели в Бурятском республиканском педагогическом колледже, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



- В эти дни в стенах педагогического колледжа проходил настоящий праздник профессионального мастерства учителей бурятского языка. Лучшие из лучших соревновались в проведении урока, классного часа. Из 19 учителей к этапу «Методическая мастерская» были допущены 10 участников. На завершающий этап конкурса «Разговор с министром» прошли первые 4 участника, набравшие наибольшее количество баллов по всем конкурсным состязаниям, - рассказала заместитель председателя жюри конкурса, заместитель директора ГБУ РЦ «Бэлиг» Оюна Забанова.



По итогам проведения конкурсных этапов гран-при конкурса присуждено Дулме Шойнжоновой, учителю республиканского бурятского лицея-интерната №1. Первое место – Бэлигме Бадмацыбиковой, учителю Кижингинской школы №1 им. Х.Н. Намсараева. Второе место – Аюне Доржиевой, учителю Загустайской школы Селенгинского района. Третье место – Туяне Банзаракцаевой, учителю Цакирской школы-интернат художественно-эстетического направления Закаменского района.



Специального приза, как самый молодой педагог, удостоена Екатерина Батуева, учитель школы №56 г. Улан-Удэ.



