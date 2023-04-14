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Воспитанники соццентров Бурятии выступят на инклюзивном фестивале

Воспитанники соццентров Бурятии выступят на инклюзивном фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль «Дети – детям» состоится летом в Москве

В Бурятии трое воспитанников Баргузинского центра «Звёздный» и Селенгинского центра социальной помощи семье и детям станут участниками V всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети – детям», который состоится с 10 по 11 июня в Москве. Участвовать в мероприятии всего будут около 200 человек – это дети, представители органов государственной власти, общественные деятели, ведущие актёры театра и кино, музыкальные исполнители.

Среди номинаций конкурса: драматический, музыкальный и пластический театр, мюзикл, театр мод, художественное слово, эстрадный, народный и академический вокал, хореография, инструментальное исполнительство, оригинальный жанр – цирк и хип-хоп.

- Цель проведения конкурса - поддержка детей с особенностями развития и детей-сирот, рост исполнительских навыков и творческой активности детей, выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодёжи, формирование позитивного общественного мнения для поддержки целевой аудитории конкурса, их полноправного включения в социум, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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