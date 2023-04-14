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В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 43-летним добровольцем

В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 43-летним добровольцем
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
У него осталась маленькая дочь

В пятницу, 14 апреля, в Баргузинском районе прощаются с 43-летним Владимиром Кирпичёвым, который погиб 2 января во время специальной военной операции. Траурная церемония проходит на площади в Усть-Баргузине. 

Владимир родился в Усть-Баргузине 6 апреля 1979 года. После окончания девятого класса местной средней школы поступил в лицей № 20. В 1997-ом ушёл в армию. Служил в военном городке Звёздный в Улан-Удэ.

В 2005-ом заключил контракт и отправился в Чечню. Кирпичёва наградили медалью за участие в боевых действиях. 

В конце ноября 2022-го наш земляк решил поехать на СВО добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда. Он погиб в городе Артёмовск. 

У Владимира остались мама, брат, сестра и дочь, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
смерть

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