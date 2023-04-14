В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 43-летним добровольцем





В конце ноября 2022-го наш земляк решил поехать на СВО добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда. Он погиб в городе Артёмовск.





У Владимира остались мама, брат, сестра и дочь, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».



В пятницу, 14 апреля, в Баргузинском районе прощаются с 43-летним Владимиром Кирпичёвым, который погиб 2 января во время специальной военной операции. Траурная церемония проходит на площади в Усть-Баргузине.Владимир родился в Усть-Баргузине 6 апреля 1979 года. После окончания девятого класса местной средней школы поступил в лицей № 20. В 1997-ом ушёл в армию. Служил в военном городке Звёздный в Улан-Удэ.В 2005-ом заключил контракт и отправился в Чечню. Кирпичёва наградили медалью за участие в боевых действиях.