В пригороде Улан-Удэ в стартовали дорожные работы

В Суже в этом году приведут в порядок дороги на двух улицах
В селе Сужа Иволгинского района Бурятии приступили к дорожным работам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По улицам Удачная и Мирная подрядчики готовят земельное полотно, снимают грунт. На объектах работают грейдер и каток. Перед началом работ там установили информационные щиты и временные знаки.
В этом году в Суже приведут в нормативное состояние дороги по улицам Удачная и Мирная. По улице Карьер капитальный ремонт планируется завершить в 2024 году.
- В целом на капитальный ремонт дорог в Иволгинском районе в течение двух лет планируется выделить около 107,3 млн рублей. На эти средства по трём улицам села Сужа уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят съезды, тротуары, остановочные карманы, установят опоры уличного освещения и дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
Чтобы работы начались с началом строительного сезона, электронный аукцион по определению подрядчика провели ещё в конце прошлого года.
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