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В селе в Бурятии людям угрожает опора ЛЭП

В селе в Бурятии людям угрожает опора ЛЭП
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Она может обрушиться на прохожих в любой момент

Жители прибайкальского села Ильинка рассказали в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7» про опасную опору линии электропередачи (ЛЭП), которая может в любой момент упасть на прохожих. Она находится на улице Октябрьская.

- Мы обеспокоены состоянием опорного столба электропередачи на нашей улице. Рядом с ним подземный переход и школа. Каждый день мимо ходят дети. А если всё это упадёт? – отметили сельчане и поинтересовались, будут ли энергетики что-то предпринимать.

Как выяснилось, работы должны завершить только к осени. «Замена железобетонной приставки будет произведена в рамках текущего ремонта до сентября», – пояснил начальник РЭС Геннадий Галичкин.
ЛЭП безопасность

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