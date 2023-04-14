После очистки территории участок введён в оборот
В мае 2021 года управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело проверку по соблюдению обязательных требований земельного закона на земельном участке в Тарбагатайском районе.
Проверка выявила, что на плодородный слой площадью 26 400 кв. м. загадили птицы – всё оказалось в помёте пернатых.
- На собственников участка наложены административные штрафы, которые были оплачены, также были выданы предписания об устранении нарушений. До окончания сроков исполнения предписаний собственниками предоставлены фотоматериалы, где отражены факты очистки нарушенных частей участка от отходов, которые были собраны и удалены с поверхности плодородного слоя почвы, - сообщили в пресс-службе управления.
Выданные надзорным органом предписания об устранении нарушений исполнены. Участок введён в оборот сельскохозяйственных земель и используется по назначению.
В Бурятии птицы загадили сельхозучасток
Общество, Фото:
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