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В Бурятии школьники рассказали о причинах лесных пожаров

В Бурятии школьники рассказали о причинах лесных пожаров
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Им напомнили о правилах поведения в лесу и показали лесопожарное оборудование

Сотрудники Заудинского лесхоза посетили школу №47 в Улан-Удэ. Лесники рассказали школьникам о роли леса в жизни людей, важности ответственного и бережного отношения к природе Бурятии.

- Мы рассказали ребятам о причинах возникновения лесных пожаров, а также напомнили о правилах поведения в лесу. Затем показали лесопожарное оборудование и рассказали, для чего оно используется. Экологическая культура должна прививаться ребятам с ранних лет, поэтому мы уделяем этому особое внимание, - пояснил заместитель руководителя Заудинского лесхоза Андрей Чмелев.

Также лесники рассказали детям о своей профессии и об интересных случаях на работе.

- Нам очень понравился урок. Мы узнали много интересного, например, с какими трудностями сталкиваются лесники на пожаре, а также как восстанавливают леса, - поделился ученик.

Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники лесхоза регулярно проводят просветительские мероприятия с детьми
лесники школьники

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