В Улан-Удэ приедет этно-рок группа из Иркутска

Перед горожанами и гостями столицы Бурятии выступит коллектив «Shono»



В мае в Улан-Удэ приедет этно-рок группа «Shono» из Иркутска. Она выступит 6 мая в концертно-театральном центре «Феникс». Зрителей ждут аутентичные бурятские песни в необычной аранжировке.



- Музыкальный коллектив, название которого переводится с бурятского как «волк», был создан в 2014 году в Иркутске. Руководитель группы — Александр Архинчеев, мастер горлового пения и непревзойдённой импровизации. Солист добился немалых успехов в исполнении народных бурятских сказаний и эпосов-улигеров, а в народе его прозвали «Человек-оркестр», ведь он играет на многих инструментах: морин-хууре, сух-хуре, лимбе, хомусе и других, -сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Также в составе группы выступают Владимир Сидоров (бас-гитара, бэк-вокал, горловое пение, варган), Евгения Томитова (ятага, бэк-вокал), Андрей Маркин (ударные, перкуссия).



Возрастное ограничение: 6+.

