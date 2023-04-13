Улан-удэнцев удивили платные беговые дорожки на стадионе

С посетителей попросили 115 рублей за час



В Улан-Удэ приверженцы здорового образа жизни возмутились тому, что на Центральном стадионе нельзя побегать бесплатно тогда, когда хочется. Это стало открытием для пары подписчиков паблика «Аноним 03».



- Сегодня решили с супругой побегать на Центральном стадионе. На входе охранник заявляет, что стадион не готов после зимнего периода и посещение платное. Идём к кассе, ради интереса узнаем цену. Бесплатное посещение с 6:00 до 9:00, а в остальное время - 115 рублей в час, - написал горожанин.



На этом супруги не остановились и отправились на соседний стадион БГУ. Но и тут и не удалось побегать – стадион оказался под замком.



- Идём на старый стадион. Ну, думаю: «Ладно, хоть тут-то по занимаюсь». Ааа нет... и там всё закрыто. Вход только для студентов и по расписанию. До сегодняшнего дня я думал, что Центральный стадион был построен для поддержания и развития спорта среди населения (так сказать для народа). Теперь понимаю, что это «туфта». Министерство спорта, прошу обратить внимание! – обратился любитель бега.



В Дирекции спортивных сооружений (ДСС), в ведении которой находится Центральный стадион, «Байкал-Daily» пояснили, что там действуют специальные правила.



- В этом году в летний период стадион будет готов к приёму граждан с 17 апреля. Режим работы стадиона с 6:00 до 21:00 ежедневно. Футбольное поле предназначено для проведения футбольных матчей муниципального, регионального и всероссийского уровней и проведения тренировочных занятий, как детских, так и взрослых, - сообщили в ДСС.



В свободном доступе для находятся: баскетбольная и скейт-площадки, городок ГТО. Беговыми дорожками, действительно, можно воспользоваться с 6:00 до 9:00. Потому что в остальное время на дорожках проводится тренировочный процесс. Если в это время свободные дорожки есть в наличии, они могут быть представлены на платной основе - 115 рублей за час.



- Плата за услуги взимается на основании утверждённых расценок, так как происходят расходы на его содержание. Поэтому, предоставляя услуги (время для занятий), ГАУ РБ «ДСС» вправе установить какую-то плату и взимать её. Собственно, все эти правила подробно расписаны на информационной табличке, которая висит прямо на входе на стадион. Также информация есть на сайте ГАУ РБ «ДСС», - заключили в дирекции.

