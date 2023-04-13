В удалённом микрорайоне Улан-Удэ открыли филиал ДШИ

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Здесь провели капитальный ремонт



В микрорайоне Звёздный города Улан-Удэ открылся филиал детской школы искусств №10 в здании бывшего детского сада. Вчера, в День космонавтики, в Звёздном, после капитального ремонта, распахнула двери единственная школа дополнительного образования для детей и взрослых.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, раньше школа была расположена на первом этаже жилого дома и занимала четыре квартиры площадью чуть более 200 кв. м. В 2020 году городу передали здание бывшего детского сада Минобороны площадью более 1000 кв. м 1987 года постройки. Затем администрация Улан-Удэ приняла решение отдать это здание ДШИ №10 и провести капитальный ремонт, которого не было здесь более 35 лет.



- В нашем городке Звёздный сегодня два важных события – это День космонавтики – боевые расчёты войсковой части 14129 принимали активное участие в обеспечении этого события мирового масштаба. И не менее важное событие для нашего городка – это открытие детской школы искусств, потому что мы долго ждали её, - отметил командир в/ч 14129, подполковник Валерий Снапков.



За время большого ремонта строители заменили инженерные сети, провели капитальный ремонт кровли, отмостков, входной группы, пандуса, стены, потолки, пол. Заменены окна, лестничные ограждения. Одновременно здание оборудовалось системами противопожарной сигнализации, средствами пожаротушения, системой охранной безопасности, наружного видеонаблюдения, домофонами и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также новую школу искусств оснастили новой мебелью, специальным оборудованием для занятий хореографией и т.д. В общей сложности на обновление здания городской бюджет направил около 40 млн рублей.



Сейчас в школе обучаются 85 детей, которые занимаются живописью, хоровым пением, ИЗО. В связи увеличением площадей откроются кружки по хореографии, театральному искусству, студии эстрады, фольклора, керамики, декоративно-прикладного искусства и т.д. Набор желающих поступить на эти направления в новом учебном году пройдёт уже в мае.



- Наша школа распахнула двери в прекрасный мир искусства. Я благодарна нашим родителям, которые терпеливо ждали вместе с нами этого дня. Впереди у нас большие планы и прекрасное будущее, - рассказала директор ДШИ №10 Евгения Гергенова.



