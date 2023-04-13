В Бурятии в соцучреждении для инвалидов не было рабочих огнетушителей

Нарушения вскрыла прокуратура



Проверка выявила нарушение правил противопожарного режима в организации социального обслуживания для инвалидов в Прибайкальском района Бурятии, сообщила прокуратура.



- Дежурный персонал учреждения не был обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Кроме того, углекислотные огнетушители, расположенные в помещении, не были готовы к эксплуатации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководитель организации получил представление прокурора. После этого нарушения устранены. Сейчас сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, огнетушители закуплены.



