Нарушения вскрыла прокуратура
Проверка выявила нарушение правил противопожарного режима в организации социального обслуживания для инвалидов в Прибайкальском района Бурятии, сообщила прокуратура.
- Дежурный персонал учреждения не был обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Кроме того, углекислотные огнетушители, расположенные в помещении, не были готовы к эксплуатации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Руководитель организации получил представление прокурора. После этого нарушения устранены. Сейчас сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, огнетушители закуплены.
В Бурятии в соцучреждении для инвалидов не было рабочих огнетушителей
Общество, Фото:
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