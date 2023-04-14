14 апреля

13 апреля

Популярное

В Улан-Удэ до +12 градусов

В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +9,+14, местами +3,+8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +10,+12.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка создателей гербов Бурятии и Усть-Орды
В Улан-Удэ откроется выставка создателей гербов Бурятии и Усть-Орды
Общество, 13.04.2023
На ней будут представлены работы Александра Хоренова и Тумэна Манжеева
В забайкальском арт-парке проведут международный арт-фестиваль
В забайкальском арт-парке проведут международный арт-фестиваль
Общество, 13.04.2023
В нём примут участие звёзды Большого театра, парашютисты, художники и скульпторы
В Улан-Удэ приедет этно-рок группа из Иркутска
В Улан-Удэ приедет этно-рок группа из Иркутска
Общество, 13.04.2023
Перед горожанами и гостями столицы Бурятии выступит коллектив «Shono»
В Улан-Удэ покажут картины студентов-живописцев
В Улан-Удэ покажут картины студентов-живописцев
Общество, 13.04.2023
Также представят работы будущих народных мастеров и дизайнеров
Призёры чемпионата России получат кубки от бурятского ювелира
Призёры чемпионата России получат кубки от бурятского ювелира
Общество, 13.04.2023
Дизайн наград для лучших стрелков создаст Жигжит Баясхаланов
На вокзале Улан-Удэ установили терминал для приёма банок и бутылок
На вокзале Улан-Удэ установили терминал для приёма банок и бутылок
Общество, 13.04.2023
Также фандоматы поставили на вокзалах Иркутска, Читы и Забайкальска
Ссузы Бурятии посоревновались в дартсе
Ссузы Бурятии посоревновались в дартсе
Общество, 13.04.2023
Победителями стали юноши БРИТ и девушки БРПК
В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы
В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы
Общество, 13.04.2023
В акции примут участие женщины Забайкалья и Монголии
Иркутской школе вручили медаль космонавта
Иркутской школе вручили медаль космонавта
Общество, 13.04.2023
Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля Юрия Гагарина
В Бурятии пожилым помогают с новым печным отоплением
В Бурятии пожилым помогают с новым печным отоплением
Общество, 13.04.2023
Сумму для ремонта собирают для них неравнодушные люди
Иркутск посетила правнучка маршала Георгия Жукова
Иркутск посетила правнучка маршала Георгия Жукова
Общество, 13.04.2023
Она побывала в навигацкой школе и возложила цветы к памятнику полководца
В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории
В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории
Общество, 13.04.2023
Мероприятия проводятся ко Дню Победы
Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»
Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»
Общество, 13.04.2023
Второе этап состоится на следующей неделе
В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков
В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков
Общество, 13.04.2023
В городе из-за снегопада усилено убирали дороги и улицы
В Улан-Удэ людям пришлось экстренно съехать из общаги-развалюхи
В Улан-Удэ людям пришлось экстренно съехать из общаги-развалюхи
Общество, 13.04.2023
В мэрии заявили, что они сами довели дом до разрухи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^