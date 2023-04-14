В республике существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +9,+14, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +10,+12.
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, Фото:
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