В Улан-Удэ до +12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +9,+14, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +10,+12.

