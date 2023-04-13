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В Бурятии пройдёт школьная олимпиада по математике

В Бурятии пройдёт школьная олимпиада по математике
Общество,  Фото:pixabay.com
Призёров ждут денежные призы от 5 до 20 тысяч рублей

Институт математики и информатики Бурятского государственного университета имени Банзарова проведёт открытую олимпиаду по математике. Принять участие смогут школьники 8-11 классов.

Олимпиада по математике состоится 15 апреля в 14:00 в первом корпусе БГУ, аудитория 1209. Регистрация начнётся в фойе с 13:00.

Победители получат по 20 тысяч рублей, занявшие второе место – 15 тысяч, третье – 10 тысяч. За четвёртое место будет вручено по 5 тысяч рублей.


Возрастное ограничение 12+ 
математика олимпиада школьников

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