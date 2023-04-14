В Бурятии близится сезон охоты на гусей и казарок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Добывать пернатых разрешат в пяти районах республики



В пятницу, 14 апреля, в Бурятии стартует приём заявлений на добычу селезней, уток, гусей и казарок. Сезон охоты на них (из укрытия с чучелами и манком) откроется 1-го и продлится до 10-го мая в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском и Прибайкальском районах.



В ведомстве предупредили: лимиты на добычу пернатых и норму их изъятия ограничены. Подробнее ознакомиться с этой информацией можно на официальном сайте Бурприроднадзора.



Подать заявления предлагают через региональный портал – http://rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Ещё один вариант – прийти в ведомство на личный приём.

