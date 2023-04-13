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Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»

Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Второе этап состоится на следующей неделе

11 апреля стартовал первый этап соревнований «Зарница-2023» среди учеников 6-8 классов города Улан-Удэ. Всего в мероприятие принимает 51 школа.

Ребята соревнуются на таких этапах как: «Военная топография», «Стрельба из ПВ», «Неполная разборка/сборка автомата», «Медицинская подготовка», «Комплексные силовые упражнения» и «ОЗК».

- Зарница ежегодного проводится с целью физического и духовно-нравственного воспитания молодёжи, улучшения работы по военно-патриотическому воспитанию детей, повышения престижа военной службы у подрастающего поколения, проверки уровня знаний, навыков и умений по основам ОБЖ и основам военной службы по начальной военной подготовке. В этом году принимает участие более 500 детей с разных учреждений города, - рассказал Олег Зайцев, директор центра допризывной подготовки.

Второй этап пройдёт с 19 по 21 апреля в Железнодорожном, Советском и Октябрьских районах на базе школ №40, №8 и №50. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ школа военно-патриотическое воспитание зарница

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