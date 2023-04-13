Также фандоматы поставили на вокзалах Иркутска, Читы и Забайкальска
На железнодорожных вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Чита-2 и Забайкальск Забайкальской железной дороги установили фандоматы по приёму использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Теперь пассажиры поездов и посетители вокзальных комплексов могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору отходов, отправив использованные бутылки из пластика объёмом до двух литров или металлические банки в специальный автомат.
В качестве вознаграждения за сданную тару пользователю фандомата начисляются бонусные баллы, которые можно использовать в партнёрской программе.
Проект по установке фандоматов был запущен в конце 2021 года. На данный момент аппаратами по сбору вторсырья оснащены более 90 вокзалов по всей стране. Об этом сообщает пресс-службы ВСЖД и ЗабЖД.
На вокзале Улан-Удэ установили терминал для приёма банок и бутылок
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