13 апреля

12 апреля

Популярное

На вокзале Улан-Удэ установили терминал для приёма банок и бутылок

На вокзале Улан-Удэ установили терминал для приёма банок и бутылок
Общество,  Фото:пресс-служба ВСЖД
Также фандоматы поставили на вокзалах Иркутска, Читы и Забайкальска

На железнодорожных вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Чита-2 и Забайкальск Забайкальской железной дороги установили фандоматы по приёму использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Теперь пассажиры поездов и посетители вокзальных комплексов могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору отходов, отправив использованные бутылки из пластика объёмом до двух литров или металлические банки в специальный автомат.

В качестве вознаграждения за сданную тару пользователю фандомата начисляются бонусные баллы, которые можно использовать в партнёрской программе.

Проект по установке фандоматов был запущен в конце 2021 года. На данный момент аппаратами по сбору вторсырья оснащены более 90 вокзалов по всей стране. Об этом сообщает пресс-службы ВСЖД и ЗабЖД.
Улан-Удэ Иркутск Чита Забайкальск вокзал железная дорога вторичное сырьё мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы
В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы
Общество, 13.04.2023
В акции примут участие женщины Забайкалья и Монголии
Иркутской школе вручили медаль космонавта
Иркутской школе вручили медаль космонавта
Общество, 13.04.2023
Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля Юрия Гагарина
В Бурятии пожилым помогают с новым печным отоплением
В Бурятии пожилым помогают с новым печным отоплением
Общество, 13.04.2023
Сумму для ремонта собирают для них неравнодушные люди
Иркутск посетила правнучка маршала Георгия Жукова
Иркутск посетила правнучка маршала Георгия Жукова
Общество, 13.04.2023
Она побывала в навигацкой школе и возложила цветы к памятнику полководца
В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории
В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории
Общество, 13.04.2023
Мероприятия проводятся ко Дню Победы
Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»
Школьники Улан-Удэ соревнуются в «Зарницу»
Общество, 13.04.2023
Второе этап состоится на следующей неделе
В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков
В Иркутске с 12 по 13 апреля выпало около 60% месячной нормы осадков
Общество, 13.04.2023
В городе из-за снегопада усилено убирали дороги и улицы
В Улан-Удэ людям пришлось экстренно съехать из общаги-развалюхи
В Улан-Удэ людям пришлось экстренно съехать из общаги-развалюхи
Общество, 13.04.2023
В мэрии заявили, что они сами довели дом до разрухи
В удалённом микрорайоне Улан-Удэ открыли филиал ДШИ
В удалённом микрорайоне Улан-Удэ открыли филиал ДШИ
Общество, 13.04.2023
Здесь провели капитальный ремонт
В Бурятии в этом году переселят 3200 человек из аварийного жилья
В Бурятии в этом году переселят 3200 человек из аварийного жилья
Общество, 13.04.2023
Глава республики заявил о скором завершении программы переселения
В Бурятии нашли управу на кусачих собак
В Бурятии нашли управу на кусачих собак
Общество, 13.04.2023
Их владельцев приходится беспощадно штрафовать
В Бурятии школьники рассказали о причинах лесных пожаров
В Бурятии школьники рассказали о причинах лесных пожаров
Общество, 13.04.2023
Им напомнили о правилах поведения в лесу и показали лесопожарное оборудование
В Бурятии провели спецтренировку со снайперами
В Бурятии провели спецтренировку со снайперами
Общество, 13.04.2023
В том числе снайперы отработали стрельбу по движущимся целям
Улан-удэнцев удивили платные беговые дорожки на стадионе
Улан-удэнцев удивили платные беговые дорожки на стадионе
Общество, 13.04.2023
С посетителей попросили 115 рублей за час  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^