В Улан-Удэ покажут картины студентов-живописцев

Также представят работы будущих народных мастеров и дизайнеров



18 апреля в Улан-Удэ состоится открытие выставки студентов художественного отделения колледжа искусств имени П. И. Чайковского. Оно состоится в центре современного искусства «Залуу».



По информации центра, на выставке будут представлены студенческие работы специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». В экспозиции участвуют работы, выполненные в таких видах и жанрах, как: академический рисунок, живопись, композиция, объёмная композиция, макетирование, скульптура, гобелен и графика.



Возрастное ограничение: 6+.

