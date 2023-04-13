Также представят работы будущих народных мастеров и дизайнеров
18 апреля в Улан-Удэ состоится открытие выставки студентов художественного отделения колледжа искусств имени П. И. Чайковского. Оно состоится в центре современного искусства «Залуу».
По информации центра, на выставке будут представлены студенческие работы специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». В экспозиции участвуют работы, выполненные в таких видах и жанрах, как: академический рисунок, живопись, композиция, объёмная композиция, макетирование, скульптура, гобелен и графика.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут картины студентов-живописцев
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