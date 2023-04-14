В Забайкалье приедут звёзды бурятской оперы и балета

Спектакли БГАТОиБ увидят театралы Читы и посёлка Агинское



С 20 по 29 июня в Чите пройдут гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета. На сцене Забайкальского краевого драматического театра имени Н.А. Березина публика сможет посмотреть балетные и оперные спектакли. В столицу Забайкалья приедет вся труппа театра: артисты оперы, балета, хор и симфонический оркестр. Всего 225 человек.



- Читинская публика хорошо знакома с нашими балетными постановками. Но на этот раз можно будет увидеть знаменитое «Лебединое озеро» (6+), «Красавицу Ангару» (6+), «Дон Кихота» (6+), «Тысячу и одну ночь» (12+) под симфонический оркестр, а это совсем другие ощущения и впечатления. Отмечаем, что впервые за долгое время мы привозим наши оперные спектакли: «Царскую невесту» (12+) и «Тоску» (16+), а также оперетту «Мистер Икс» (12+) и рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+), — рассказал директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.



Подобных масштабных гастролей Бурятского театра оперы и балета в Чите ещё не было. А оперный спектакль привозили всего один раз: в 2014 году была показана опера «Чио-Чио-сан» (16+).



Выезд труппы театра в посёлок Агинское состоится 25 июня. В спортивном комплексе «Бургэд» Бурятский театр оперы и балета покажет рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+). Об этом сообщает пресс-служба театра.



