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В Бурятии нашли управу на кусачих собак

В Бурятии нашли управу на кусачих собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их владельцев приходится беспощадно штрафовать

На недавнем совещании в республиканском управлении ветеринарии обсудили проблему бродячих собак и нападения домашних животных на людей. Особенно остро она стоит в районах – в столице республики жалобы на беспризорных псов оперативно отрабатывают службы отлова. Хозяевам четвероногих, которые не уследили за ними, выписывают штрафы за несоблюдение правил выгула.

В ведомстве констатировали: в муниципальных образованиях эта работа ещё недостаточно отлажена. К тому же там зачастую нет уполномоченных для составления соответствующих протоколов. Этим правом предложили наделить всех сельских главы плюс расширить штат в управлениях муниципального контроля.

Кроме того, в МО хотят создать межведомственные мобильные группы, которые будут разъяснять владельцам собак правила их выгула и регистрации и выявлять нарушения. В качестве примера в ведомстве привели Заиграевский район, где за год заметно сократилось число пострадавших от псов. Если в первом квартале 2022-го они покусали 21 человека, то за аналогичный период 2023-го – 13. В прошлом году в МО составили 306 протоколов, а за первые три месяца нового – уже 132.

В других районах редко бывает и по 50, а потому с Заиграевским решили обмениваться опытом. Сотрудники ветуправления уже несколько месяцев совместно с центром управления регионом (ЦУР) отрабатывают обращения от жителей Бурятии. С этой же целью создали чат, в который включили представителей муниципального контроля всех муниципалитетов.

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