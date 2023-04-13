В Улан-Удэ откроется выставка создателей гербов Бурятии и Усть-Орды

На ней будут представлены работы Александра Хоренова и Тумэна Манжеева
19 апреля в Улан-Удэ впервые откроется персональная выставка двух художников, двух друзей Александра Хоренова и Тумэна Манжеева «ШТРИХкод». Она будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
- Выставка объединит уникальные точки зрения двух художников-графиков, их идентичность, творческое видение, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Александр Хоренов – талантливый художник, член союза художников России, выпускник Московского государственного полиграфического института отделения книжной графики. Работал в художественно-производственных мастерских союза художников Бурятии. Его отдельные произведения находятся в художественном музее имени Ц.С. Сампилова и в частных коллекциях. Являлся сооснователем и главным художником бурятского детского журнала «Хараасгай» («Ласточка»). Герб Республики Бурятия — это последнее произведение художника, работу над ним он проводил уже будучи тяжело больным.
Тумэн Манжеев – художник, иллюстратор, член союза художников России, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, факультет графики (мастерская В.А. Ветрогонского). Произведения находятся в художественном музее имени Ц.С. Сампилова, в частных коллекциях России, Германии и Голландии. В 1996 году совместно с Мариной Дамбиевой (Санкт-Петербург) победил в конкурсе на разработку символики Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: герба и флага. Является автором иллюстраций к книгам И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. Купера, М. Булгакова, к эпосу «Абай Гэсэр».
На выставке будет представлено всего около 30 работ художников, то немногое, что удалось сохранить из их творческого наследия. Впервые будут показаны работы из фондов музея, из коллекции семьи, из коллекции Льва Бардамова, а также журналы «Хараасгай» («Ласточка») с иллюстрациями Александра Хоренова и Тумэна Манжеева.
Выставка будет работать до 14 мая.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ откроется выставка создателей гербов Бурятии и Усть-Орды
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В нём примут участие звёзды Большого театра, парашютисты, художники и скульпторы
Перед горожанами и гостями столицы Бурятии выступит коллектив «Shono»
Также представят работы будущих народных мастеров и дизайнеров
Дизайн наград для лучших стрелков создаст Жигжит Баясхаланов
Также фандоматы поставили на вокзалах Иркутска, Читы и Забайкальска
Победителями стали юноши БРИТ и девушки БРПК
В акции примут участие женщины Забайкалья и Монголии
Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля Юрия Гагарина
Сумму для ремонта собирают для них неравнодушные люди
Она побывала в навигацкой школе и возложила цветы к памятнику полководца
Мероприятия проводятся ко Дню Победы
Второе этап состоится на следующей неделе
В городе из-за снегопада усилено убирали дороги и улицы
В мэрии заявили, что они сами довели дом до разрухи
Здесь провели капитальный ремонт