В Улан-Удэ откроется выставка создателей гербов Бурятии и Усть-Орды

На ней будут представлены работы Александра Хоренова и Тумэна Манжеева



19 апреля в Улан-Удэ впервые откроется персональная выставка двух художников, двух друзей Александра Хоренова и Тумэна Манжеева «ШТРИХкод». Она будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



- Выставка объединит уникальные точки зрения двух художников-графиков, их идентичность, творческое видение, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Александр Хоренов – талантливый художник, член союза художников России, выпускник Московского государственного полиграфического института отделения книжной графики. Работал в художественно-производственных мастерских союза художников Бурятии. Его отдельные произведения находятся в художественном музее имени Ц.С. Сампилова и в частных коллекциях. Являлся сооснователем и главным художником бурятского детского журнала «Хараасгай» («Ласточка»). Герб Республики Бурятия — это последнее произведение художника, работу над ним он проводил уже будучи тяжело больным.



Тумэн Манжеев – художник, иллюстратор, член союза художников России, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, факультет графики (мастерская В.А. Ветрогонского). Произведения находятся в художественном музее имени Ц.С. Сампилова, в частных коллекциях России, Германии и Голландии. В 1996 году совместно с Мариной Дамбиевой (Санкт-Петербург) победил в конкурсе на разработку символики Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: герба и флага. Является автором иллюстраций к книгам И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. Купера, М. Булгакова, к эпосу «Абай Гэсэр».



На выставке будет представлено всего около 30 работ художников, то немногое, что удалось сохранить из их творческого наследия. Впервые будут показаны работы из фондов музея, из коллекции семьи, из коллекции Льва Бардамова, а также журналы «Хараасгай» («Ласточка») с иллюстрациями Александра Хоренова и Тумэна Манжеева.



Выставка будет работать до 14 мая.



Возрастное ограничение: 0+.



