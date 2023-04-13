Победителями стали юноши БРИТ и девушки БРПК
11 апреля дартсмены колледжей и техникумов Бурятии поборолись за призовые места в республиканских соревнованиях по дартсу. В турнире приняли участие 28 команд ссузов.
Команды из трёх человек соревновались в программе «Набор очков». На судейство были приглашены представители федерации дартс России по Бурятии.
По итогам соревнований у юношей лучшими стали:
1 место – команда Бурятского республиканского индустриального техникума
2 место – команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта
3 место – команда Байкальского колледжа туризма и сервиса
У девушек:
1 место - команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
2 место - команда Бурятского республиканского индустриального техникума
3 место - команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта
Как сообщает федерация дартс РБ, на церемонии награждения памятными подарками также были отмечены два лучших игрока соревнований.
Ссузы Бурятии посоревновались в дартсе
Общество, Фото:
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