Ссузы Бурятии посоревновались в дартсе

Общество, Фото: федерация дартс РБ

Победителями стали юноши БРИТ и девушки БРПК



11 апреля дартсмены колледжей и техникумов Бурятии поборолись за призовые места в республиканских соревнованиях по дартсу. В турнире приняли участие 28 команд ссузов.



Команды из трёх человек соревновались в программе «Набор очков». На судейство были приглашены представители федерации дартс России по Бурятии.



По итогам соревнований у юношей лучшими стали:

1 место – команда Бурятского республиканского индустриального техникума

2 место – команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта

3 место – команда Байкальского колледжа туризма и сервиса



У девушек:

1 место - команда Бурятского республиканского педагогического колледжа

2 место - команда Бурятского республиканского индустриального техникума

3 место - команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта



Как сообщает федерация дартс РБ, на церемонии награждения памятными подарками также были отмечены два лучших игрока соревнований.



