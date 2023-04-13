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В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы

В Чите и Чойбалсане высадят деревья на аллеях дружбы
Общество,  Фото:Союз женщин Забайкальского края
В акции примут участие женщины Забайкалья и Монголии

Женщины Забайкальского края и Монголии высадят деревья на аллее дружбы. Об этом договорились лидеры двух общественных организаций: союза женщин Забайкалья и совета женщин Восточного аймака Монголии. Встреча прошла в Агинском Бурятском округе в начале апреля, когда российскую территорию посетила правительственная делегация Восточного аймака во главе с губернатором господином Бадамсурэном.

- На протяжении 15 лет, с 2008 года, нас связывает тесная дружба, регулярные встречи, совместные мероприятия. Пандемия коронавируса разлучила женщин на два долгих года. Но в ноябре 2022 года лидеры Забайкальского союза женщин побывали с визитом в городе Чойбалсан, где встретились и пообщались с губернатором и мэром. Было вновь подписано соглашение о сотрудничестве женщин двух стран. Обсудили план взаимодействия по вопросам женского здоровья, развития бизнеса, проблем многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, а также по проведению различных творческих мастерских, выставок, ярмарок, обучающих мастер-классов, - отметила президент союза женщин Забайкальского края Валентина Подойницына.

По информации краевого союза, в совместных планах активисток обеих государств – посадка деревьев на своеобразной аллее дружбы в Чойбалсане и Чите. Госпожа Ганганмерен, руководитель совета женщин Восточного аймака, пригласила забайкальских подруг приехать в мае для открытия аллеи.
Забайкальский край Монголия международное сотрудничество женщины

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