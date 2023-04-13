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Мутная вода из кранов обеспокоила улан-удэнцев

Мутная вода из кранов обеспокоила улан-удэнцев
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Также горожане жаловались на привкус железа

12 апреля жители сотых кварталов Улан-Удэ забили тревогу из-за мутной воды в кранах. Лаборатория городского «Водоканала» и аварийно-восстановительные бригады выехали для проверки объектов в 105, 106 и 113 микрорайоны.

Обследование сетей каких-либо утечек не выявило - все трубопроводы и оборудование работают в штатном режиме.

При этом в заявке управляющих компаний было обозначено порядка 12 многоквартирных домов с признаками мутности воды. Однако по факту экстренные лабораторные исследования показали наличие мутности в холодной воде только в двух домах, расположенных в 105 микрорайоне, сообщили в МУП «Водоканал».

- Каких-либо аварийных ситуаций на сетях предприятия не выявлено. Отбор проб воды не показал каких-либо отклонений от норм СанПиН. По факту, в двух многоквартирных домах наблюдалось незначительная мутность воды и привкус железа, - сообщил заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

Как заявили специалисты, причина мутности воды – высокий износ внутридомовых сетей. Кроме того, сами внутридомовые трубопроводы должны проходить ежегодную плановую промывку, которую обязана обеспечить обслуживающая дом управляющая компания.

Для того, чтобы дополнительно обезопасить горожан, специалисты городского «Водоканала» провели дезинфекцию и промывку сетей через пожарный гидрант в сотых кварталах, в том числе, и в 105 микрорайоне. 
водоснабжение

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