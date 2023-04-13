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В Улан-Удэ помоечные птицы угрожают самолётам

В Улан-Удэ помоечные птицы угрожают самолётам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта

Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился в соцсетях к жителям бурятской столицы и ближайших к ней населённых пунктов. Он призвал не устраивать свалки в районе аэродрома.

- Бытовой мусор привлекает птиц, а это создаёт серьёзную опасность для самолётов. В прошлом году мешки с мусором выбросили в водоотводную канаву и устроили засор, – напомнил руководитель воздушной гавани на своей странице во «Контакте». – Давайте не будем повторять прошлогоднюю историю. Пожалуйста, не создавайте проблем ни себе, ни аэропорту.

По словам Гармаева, по периметру аэродрома работают десятки камер. Гендиректор «Байкала» также опубликовали фото, на котором наглядно показал, что бывает, когда птица врезается в самолёт при взлёте или посадке. Воздушное судно может получить серьёзные повреждения.



аэропорт мусор птицы

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