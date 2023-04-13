БГСХА получит грант в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток»
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия успешно защитила отчёт о реализации программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» за 2022 год. По результатам рейтинга БГСХА вошла в первую группу отобранных вузов с объемом финансирования 316,246 млн рублей.
- Участие в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» дало возможность обучения сотрудников в ведущих университетах и научных центрах России. А главное, замотивировало молодых учёных Бурятии заниматься научными исследованиями в области сельского хозяйства. В частности, разрабатывать технологии возделывания лекарственных трав в рамках стратегического проекта «БайкалБиоФарм. Лекарственное растениеводство», - прокомментировали в академии.
В этом году благодаря участию в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» БГСХА получит грант в размере 316 миллионов рублей на развитие вуза.
Как сообщал «Байкал-Daily», еще в октябре 2022 года БГСХА прошла первичный отбор в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток», представив стратегический проект о лекарственном растениеводстве. Тогда вуз получил 71 миллион рублей на обновление материально-технической базы, развитие агротехнологий и подготовку.
Всего в 2023 году по программе «Приоритет 2030» 15 вузам Дальнего Востока, в число которых вошла БГСХА, будет направлено в общей сложности более 2,5 млрд рублей.
Бурятский вуз выиграл грант
Общество, Фото:
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