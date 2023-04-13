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Парки в Улан-Удэ начали готовить к лету

Парки в Улан-Удэ начали готовить к лету
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Там собирают мусор и скоро «расконсервируют» фонтаны

Популярные зоны отдыха в Улан-Удэ вовсю готовят к летнему сезону. В рамках проходящего в столице Бурятии месячника чистоты там убирают мусор. Накануне только в парке Орешкова всего за час собрали 8 кубометров отходов – чистоту наводили 12 человек.






Началась и  расконсервация фонтана. На очереди   Горсад и парки Жанаева и «Юбилейный». Кроме того, все зелёные зоны ждёт покраска и акарицидная обработка – их обработают от клещей и проведут дератизацию (уничтожение грызунов) на открытых территориях.

Работы запланировали в апреле-мае. В дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ всех желающих призвали присоединиться к месячнику чистоты и вместе подготовить город к майским праздникам.
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