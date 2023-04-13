Парки в Улан-Удэ начали готовить к лету

















Началась и расконсервация фонтана. На очереди – Горсад и парки Жанаева и «Юбилейный». Кроме того, все зелёные зоны ждёт покраска и акарицидная обработка – их обработают от клещей и проведут дератизацию (уничтожение грызунов) на открытых территориях.



Работы запланировали в апреле-мае. В дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ всех желающих призвали присоединиться к месячнику чистоты и вместе подготовить город к майским праздникам.



Популярные зоны отдыха в Улан-Удэ вовсю готовят к летнему сезону. В рамках проходящего в столице Бурятии месячника чистоты там убирают мусор. Накануне только в парке Орешкова всего за час собрали 8 кубометров отходов – чистоту наводили 12 человек.