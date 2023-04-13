ХВС в 113 квартале не будет до вечера
В четверг, 13 апреля, в 27 жилых домах в 113 микрорайоне – № 1, 3, 2, 53, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 34, 35, 36, 37 и 38 – отключили холодное водоснабжение. Кроме того, без него остались местный магазин, автостоянка и канализационная насосная станция.
Причина тому – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта в 113 квартале и на водопроводной сети. Вода исчезла в 9:30 утра, а вернуть её должны спустя семь с половиной часов – в 17:00
Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия и местонахождение машины можно по телефонам диспетчерской службы МУП «Водоканал» 44-00-00 и 44-10-33.
В Улан-Удэ почти 30 домов остались без холодной воды
Общество, Фото:
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