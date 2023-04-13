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В Бурятии осуждённый недополучает суточную норму питания

В Бурятии осуждённый недополучает суточную норму питания
Общество, 
Мать осуждённого, больного гепатитом, пожаловалась омбудсмену

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась за помощью мать осуждённого. Женщина заявила о нарушении его прав.

У осуждённого хронический вирусный гепатит «С», в связи с чем он часто болеет. Но направляемые матерью ему разрешенные лекарства в колонии выдают с большими задержками, говорилось в обращении.

Уполномоченный инициировала проверку со стороны прокуратуры Бурятии по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

- Проверкой не установлено нарушение при назначении лекарственных препаратов и выдаче их осуждённому. Лекарственные препараты, полученные осуждённым в посылках и передачах, выдаются им в медицинской части на основании листа назначения, с росписью в журнале о получении, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Однако в ходе проверки выяснилось, что медики не рассматривали вопрос о назначении мужчине дополнительного питания.

- В силу требований пункта 1 постановления правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы...» работающим осуждённым, имеющим рост 190 сантиметров и выше, должно выдаваться дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 процентов суточного рациона, - отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Специализированный прокурор внёс требование начальнику медсанчасти о проведении дополнительного медосмотра осуждённого мужчины для установления показаний к назначению дополнительного питания.



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