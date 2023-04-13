В Бурятии осудили пенсионерку, публично оклеветавшую сельского старосту

Женщина заработала « уголовку » , обвинив его в краже коров и сбыте наркотиков







67-летняя жительница Баунтовского района Бурятии предстала перед мировым судом за поклёп на односельчанина. Началось всё после сельского схода, где присутствовало около 40 человека. Пенсионерка заявила, что мужчина не достоин занимать должность сельского старосты, поскольку совершает «порочные поступки и противоправные действия» – якобы он занимается сбытом наркотиков и к тому же похитил семь её коров и забил их, а мясо продал.Сам сельский староста никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности. Он написал заявление в правоохранительные органы, и там против женщины возбудили уголовное дело за клевету – по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ.В итоге оболгавшей мужчину сельчанке назначили 30-тысячный штраф. Ей в течение восьми месяцев придётся выплачивать по 3750 рублей. Пенсионерку частично освободили от возмещения процессуальных издержек.Адвокат осуждённой решил обжаловать приговор и попросил уменьшить размер штрафа. Потерпевший тоже не согласился с ним, заявив, что действия злоумышленницы должны квалифицировать как более тяжкое преступление. Баунтовский районный суд рассмотрел дело в апелляционном порядке, но никаких нарушений норм уголовного и требований уголовно-процессуального закона, влекущих отмену либо изменение приговора, не усмотрел. В итоге решение мирового судьи оставили без изменения.