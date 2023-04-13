Иркутской школе вручили медаль космонавта

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля Юрия Гагарина



Школа №21 Иркутска имени Ю.А. Гагарина стала обладателем медали лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича Волынова «Борис Волынов». Почётный знак директору школы Ирине Кузнецовой вручили 12 апреля.



В рамках церемонии передачи состоялась прямая связь с Борисом Волыновым. Космонавт родился в Иркутске и является членом региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал».



– Дорогие ребята, хочу поздравить вас с Днём космонавтики и пожелать только одного – быть полезным нашей стране, нашей любимой Родине. Кто из вас отважится в космонавтику, приходите, я помогу вам готовиться к полёту в космос. Хочу, чтобы вы построили свою жизнь так, как построил её Юрий Гагарин. На его пути было очень много сложностей, но он все преодолел, и до самого конца, до последнего дня он учился. Желаю вам ребята доброго пути и космической удачи, – поздравил учеников иркутской школы Борис Волынов.



Медаль Бориса Волынова была учреждена решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2016 № 334. Её вручают организациям, обеспечивших своим трудом, государственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие города, повышение авторитета муниципалитета на региональном, всероссийском и международном уровнях.



Школа не случайно получила столь почётный знак. Именно в этой иркутской школе работала первая учительница первого космонавта Юрия Гагарина – Кондратенкова Нина Васильевна. 10 лет с 1970 по 1980 годы она была директором этой образовательной организации. На протяжении всей профессиональной деятельности она не раз выступала с предложением, чтобы школа носила имя её ученика.



В ноябре 2021 года ученики, педагогическая и родительская общественность, жители Октябрьского округа Иркутска приняли участие в федеральном проекте «Народные инициативы и победили с проектом по созданию музейного пространства, посвящённого Нине Васильевне Кондратенковой и Юрию Алексеевичу Гагарину в школе №21. В проект вошли установка новых музейных витрин, закупка современного космического скафандра, благоустройство школьной территории и установка скульптурной композиции, посвящённой учительнице первого космонавта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



