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В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории

В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Мероприятия проводятся ко Дню Победы

Вчера, 12 апреля, в Улан-Удэ помыли обелиск «Воинской Славы», а также очистили прилегающую к нему территорию от мусора и грязи, побелили бордюры, покрасили урны и скамейки. После этого, специалисты приступили к работам на мемориале «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Горького. Об этом рассказали в комбинате по благоустройству.

Всего в порядок привели уже семь объектов. В ближайшее время специалисты начнут работы в парке имени Орешкова, где расположен памятник-бюст Герою Советского Союза Сергею Орешкову.

В общей сложности к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии выполнят ремонт 22 памятников военной истории и благоустройство прилегающих к ним территорий – окрашивание урн, скамеек, ограждений, побелку бордюрного камня и др. Также будут обновлены пять световых панно Героям Советского Союза, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ памятник благоустройство ремонт День Победы мемориал

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