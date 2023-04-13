В Улан-Удэ облагораживают памятники военной истории

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Мероприятия проводятся ко Дню Победы



Вчера, 12 апреля, в Улан-Удэ помыли обелиск «Воинской Славы», а также очистили прилегающую к нему территорию от мусора и грязи, побелили бордюры, покрасили урны и скамейки. После этого, специалисты приступили к работам на мемориале «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Горького. Об этом рассказали в комбинате по благоустройству.



Всего в порядок привели уже семь объектов. В ближайшее время специалисты начнут работы в парке имени Орешкова, где расположен памятник-бюст Герою Советского Союза Сергею Орешкову.



В общей сложности к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии выполнят ремонт 22 памятников военной истории и благоустройство прилегающих к ним территорий – окрашивание урн, скамеек, ограждений, побелку бордюрного камня и др. Также будут обновлены пять световых панно Героям Советского Союза, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

