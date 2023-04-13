В Бурятии пожилым помогают с новым печным отоплением

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Сумму для ремонта собирают для них неравнодушные люди



В Бурятии помогают нуждающимся пожилым гражданам и инвалидам республики. В регионе приступили к реализации очередного этапа проекта. На этот раз нуждающимся пожилым гражданам ремонтируют отопительные печи. Если они не подлежат ремонту, их полностью заменяют и укладывают всё с нуля. В среднем эта работа обходится в 100 тысяч рублей.



- Мы уже установили печь одной жительнице Кабанского района, она находится на социальном обслуживании на дому Посольского дома-интерната, - рассказывает руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова. – Другую в доме Людмилы Васильевны Харченко, она тоже живёт в Кабанском районе в посёлке Селенгинск. Она одинока, живёт в частном доме с полуразрушенной печкой. На свою небольшую пенсию, которую получает наша подопечная, она бы не смогла отремонтировать печь. Нам в сотрудничестве с фондом и при поддержке неравнодушных людей удалось сделать это.



Благодаря неравнодушным людям в короткие сроки была собрана необходимая сумма для новой печи – более 103,6 тысяч рублей. На всю работу у мастера-подрядчика ушло 5 дней.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, следующей на очереди была Наталия Дмитриевна Калашникова из с. Тресково, которая живёт в неблагоустроенном доме, с печным отоплением.



- В моём доме стоит одна старая русская печь, которая из-за аварийного состояния плохо отапливается. Со временем появляются большие трещины, из которых идёт дым. Помощи мне ждать не от кого. Такую непосильную сумму собрать или накопить нет никакой возможности, - говорит пенсионерка. – Спасибо неравнодушным людям, которые помогли мне и сложили новую печь. Очень довольна!



Общими силами было собрано свыше 111,3 тысяч. Печной мастер с бригадой за короткий срок разобрал и сложил новую, хорошо отапливаемую печь.



- Следующая на очереди жительница Курумканского района, а в целом в работе 15 заявок из разных районов республики, - пояснила Арюна Мылзенова.





