Первое место заняла команда БГСХА
12 апреля в Улан-Удэ прошла ежегодная республиканская олимпиада по экологии среди студентов вузов. В ней приняли участие три команды: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ.
- Олимпиада проходила в два тура: в первом туре ребята выполнили задания, предусматривающие раскрытие практических знаний студентов по дисциплине «Экология». Второй тур – практический, был направлен на выявление системных экологических знаний и законов. Каждой команде были даны три комплекта карточек с зашифрованными экологическими законами или закономерностями. Команды за определенное время выявили зашифрованные в карточках экологические законы или закономерности, разложив их в правильной последовательности и дав письменное объяснение их сути, - рассказали организаторы олимпиады.
Первое место заняла команда из БГСХА. Второе место у БГУ, третьей стала команда ВСГУТУ.
В личном первенстве лучшими также стали студенты БГСХА.
Победу одержал Григорий Хованский, студент второго курса направления подготовки «Агроэкология» агрономического факультета БГСХА. Второе место у Екатерины Вологжиной, студентки второго курса направления подготовки «Агроэкология» агрономического факультета БГСХА. Третье место заняла Екатерина Чеботарева, студентка первого курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура» агрономического факультета БГСХА.
В Бурятии завершилась олимпиада по экологии среди вузов
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