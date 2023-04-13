В Бурятии завершилась олимпиада по экологии среди вузов

Общество, Фото: сайт минобрнауки Бурятии

Первое место заняла команда БГСХА



12 апреля в Улан-Удэ прошла ежегодная республиканская олимпиада по экологии среди студентов вузов. В ней приняли участие три команды: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ.



- Олимпиада проходила в два тура: в первом туре ребята выполнили задания, предусматривающие раскрытие практических знаний студентов по дисциплине «Экология». Второй тур – практический, был направлен на выявление системных экологических знаний и законов. Каждой команде были даны три комплекта карточек с зашифрованными экологическими законами или закономерностями. Команды за определенное время выявили зашифрованные в карточках экологические законы или закономерности, разложив их в правильной последовательности и дав письменное объяснение их сути, - рассказали организаторы олимпиады.



Первое место заняла команда из БГСХА. Второе место у БГУ, третьей стала команда ВСГУТУ.



В личном первенстве лучшими также стали студенты БГСХА.



Победу одержал Григорий Хованский, студент второго курса направления подготовки «Агроэкология» агрономического факультета БГСХА. Второе место у Екатерины Вологжиной, студентки второго курса направления подготовки «Агроэкология» агрономического факультета БГСХА. Третье место заняла Екатерина Чеботарева, студентка первого курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура» агрономического факультета БГСХА.



