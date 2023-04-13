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В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на СВО более трёх месяцев назад

В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на СВО более трёх месяцев назад
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо 24/7»
У него остались родители, три сестры и двое братьев

В субботу, 15 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии проводят в последний путь 30-летнего Дениса Зайцева, который погиб 1 января во время спецоперации на Украине. Прощание с ним пройдёт в селе Бар, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

Денис родился 7 июля 1992 года. После окончания Барской школы поступил в Мухоршибирское профессиональное училище № 27 и выучился там на водителя. Затем ушёл в армию. Отслужив, работал вахтовым методом.

В ноябре 2022-го Зайцев отправился на СВО добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда.

У него остались мать и отец, три сестры и двое братьев, один из которых сейчас находится на передовой – он попал под объявленную в стране частичную мобилизацию, пишет «Мухоршибирь-инфо 24/7».
смерть

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