В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на СВО более трёх месяцев назад





У него остались мать и отец, три сестры и двое братьев, один из которых сейчас находится на передовой – он попал под объявленную в стране частичную мобилизацию, пишет «Мухоршибирь-инфо 24/7».



В субботу, 15 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии проводят в последний путь 30-летнего Дениса Зайцева, который погиб 1 января во время спецоперации на Украине. Прощание с ним пройдёт в селе Бар, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».Денис родился 7 июля 1992 года. После окончания Барской школы поступил в Мухоршибирское профессиональное училище № 27 и выучился там на водителя. Затем ушёл в армию. Отслужив, работал вахтовым методом.В ноябре 2022-го Зайцев отправился на СВО добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда.