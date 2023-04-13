В Бурятии в этом году переселят 3200 человек из аварийного жилья

Глава республики заявил о скором завершении программы переселения



В 2023 году в Бурятии завершится программа переселения из жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов в интервью региональным телеканалам.



- Когда принималась программа по переселению из аварийного жилья, то учитывалось жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. 6200 человек мы должны были переселить до конца 2024 года. То есть ещё 1, 5 года впереди. Но мы идём с опережением, каждый год наращиваем темпы переселения. До 1 января текущего года в течение четырёх лет мы уже переселили 3 тысячи человек. И нам осталось переселить ещё 3200, мы переселим их за один год, - заявил глава Бурятии.



Он сообщил, что ранее жилье для этих целей выкупали на вторичном рынке, сейчас заложили средства на то, чтобы строить дома для переселения. Дома вводятся в этом году



- Понятно, что идёт ещё и выкуп, и люди получают компенсацию. Но в целом мы в этом году завершим программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года в полном объёме с опережением на год, - отметил Алексей Цыденов.



Следующим этапом переселения станет программа по жилью, признанному аварийным на 1 января 2021 года. Темпы реализации следующей программы сейчас рассматриваются правительством России. Решение будет принято уже в этом году, будет составлен график финансирования.



По словам главы Бурятии, «с учётом того, что республика на год раньше завершит первую программу, уже со следующего года можно приступить ко второй».



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, всем переселенцам, которые выбрали не компенсацию, а жилплощадь, независимо от того, в каких условиях они проживали ранее предоставляется благоустроенное жильё.



