В столице Бурятии отмывают дорожные ограждения

Их приводят в порядок с помощью огромной вращающейся щётки
В рамках месячника чистоты, объявленного в столице Бурятии, сотрудники городского комбината по благоустройству отмывают барьерные и пешеходные ограждения. В среду, 12 апреля, комбинированные дорожные машины со специальной вращающейся насадкой-щёткой очистили отбойники на трёх улицах – Иволгинская, Дорожная и Кабанская.
Всего в порядок приведут 32 километра ограждений. Влажная уборка продлится в Улан-Удэ до мая.
Кроме того, коммунальщики приступили к покраске таких конструкций из металла. Накануне работы велись в центре Улан-Удэ – на улице Борсоева.
Их приводят в порядок с помощью огромной вращающейся щётки
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