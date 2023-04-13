В столице Бурятии отмывают дорожные ограждения





Кроме того, коммунальщики приступили к покраске таких конструкций из металла. Накануне работы велись в центре Улан-Удэ – на улице Борсоева.

В рамках месячника чистоты, объявленного в столице Бурятии, сотрудники городского комбината по благоустройству отмывают барьерные и пешеходные ограждения. В среду, 12 апреля, комбинированные дорожные машины со специальной вращающейся насадкой-щёткой очистили отбойники на трёх улицах – Иволгинская, Дорожная и Кабанская.Всего в порядок приведут 32 километра ограждений. Влажная уборка продлится в Улан-Удэ до мая.