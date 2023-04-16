«С 1000 рублей делать нечего»: В районе Бурятии пожаловались на дорогущий сахар и конфеты

Закаменцы недовольны ценами на продукты в местных магазинах



На днях жители Закаменска поинтересовались в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7», кто мониторит цены на продукты в местных магазинах. По их словам, с «1000 рублей там делать нечего».



- Молоко стоит в среднем от 90 до 140 рублей, рис – 90 и выше, сахар – 89 рублей, а самые дешёвые конфеты – 450 (за килограмм). Неужели никто не видит, как растут цены? Или просто не обращают внимание? – отметили закаменцы.



В отделе экономики и инвестиций комитета по экономическому развитию Закаменского района пояснили: мониторинг цен на социально-значимые товары в торговых точках города осуществляется каждую неделю. После все данные передают в Минпромторг РБ. Согласно пункту 8 части 2 статьи 8 федерального закона № 381 («Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»), хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют ценники самостоятельно, добавили в комитете.

