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Из Бурятии вновь не дали вывезти в Монголию саженцы

Из Бурятии вновь не дали вывезти в Монголию саженцы
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Незаконный экспорт и импорт пресекли на границе в пунктах пропуска «ЖДПП Наушки» и «МАПП Кяхта»

С 7 по 10 апреля сотрудники Россельхознадзора в приграничных пунктах пропуска «ЖДПП Наушки» и «МАПП Кяхта» выявили несколько нарушений.

- Был пресечен вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом – это два саженца жимолости и 12 саженцев розы. Это является нарушением закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту был составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарного сертификата, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

 

Кроме того, граждане Монголии пытались ввезти в Бурятию 2,67 кг охлажденной баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг варёного мяса говядины без соответствующих разрешений.

В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Мясо изъято и подлежит уничтожению.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Монголию пытались вывезти семена земляники, томата, шпината, и тоже без фитосанитарного сертификата.

Россельхознадзор

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