Из Бурятии вновь не дали вывезти в Монголию саженцы

Кроме того, граждане Монголии пытались ввезти в Бурятию 2,67 кг охлажденной баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг варёного мяса говядины без соответствующих разрешений.В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».Мясо изъято и подлежит уничтожению.